Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к фанатам и попросил поддержать команду в ближайших матчах отбора на ЧМ-2022.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Карпин обратился к болельщикам национальной команды и попросил оказать игрокам максимальную поддержку.

«Это лучшие футболисты нашей страны. Лучше выливайте все своё недовольство на меня. У нас непростая ситуация, футболистам нужна ваша поддержка. А если все будет хорошо – тогда аплодируйте!», — сказал Карпин.

Напомним, в сентябре сборной России предстоит сыграть против Хорватии, Кипра и Мальты. Сегодня, 16 августа, Карпин огласил список полный кандидатов в сборную России на сентябрьские матчи — в него не попали 6 футболистов из тех, кто выступал на Евро-2020, в том числе Артём Дзюба.