Главные новости спортивного дня с международных кортов, катков и футбольных полей — в традиционном дайджесте от Nevasport за 16 августа:

Касаткина проиграла Крейчиковой на старте турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой на старте турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, США. Спортсменки сошлись друг с другом на корте комплекса «Линднер Фэмили Теннис Сентер» и сыграли два сета. Счет 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой. Теннисистки провели на корте в общей сложности 1 час и 12 минут.

Ерохин, Гилерме и Смолов вызваны в сборную России, Дзюба — нет

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился со списком игроков на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира-2022. В эфире телеканала «Матч ТВ» специалист огласил фамилии футболистов. В список не вошел нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также еще 5 игроков, выступавших в составе сборной России на Евро-2020.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен. Его могут принять другие страны

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о том, что этап серии Гран-при по фигурному катанию в Китае в сезоне-2021/22 отменен. Соревнования должны были пройти с 4 по 7 ноября в Чунцине. Сообщается, что из-за очень маленького количество международных рейсов в Китай, а также коронавирусных ограничений не может быть реализована концепция «турнира в пузыре».

«Сочи» разгромил «Химки» на своём поле в 4-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» разгромил подмосковные «Химки» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе «Сочи» отличились Ивелин Попов (дубль) и Максим Барсов.

Тарасова и Морозов выиграли первый турнир под руководством Тутберидзе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями международного турнира Cranberry Cup в Бостоне (США). По сумме двух программ дуэт из России набрал 227,63 балла. На второй строчке расположились американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87), третье место заняли их соотечественники Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Медведев стал победителем «Мастерса» в Торонто

Вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Торонто. В финальном матче россиянин в двух сетах обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Медведева этот трофей стал 12-м в карьере и третьим в текущем сезоне.