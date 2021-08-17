Екатерина Александрова не смогла пройти барьер первого круга турнира в Цинциннати. Россиянка в двух сетах уступила представительнице США Дженнифер Брэди — 3:6, 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 24 минуты, за это время Брэди сделала один брейк, восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. У Александровой зафиксировано семь двойных и семь эйсов, подачу соперницы теннисистка не взяла ни разу.

Во втором круге Брэди сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в двух сетах одолела словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:1).

Помимо Александровой, на стадии первого круга борьбу завершила Дарья Касаткина, уступившая чешке Барборе Крейчиковой — 2:6, 3:6.

Людмиле Самсоновой предстоит игра первого круга с белоруской Викторией Азаренко, а Веронике Кудерметовой — с итальянкой Ясмин Паоли.