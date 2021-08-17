Бывший капитан «Зенита» Данни в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал лучших футболистов, с которыми ему довелось поиграть в клубе и сборной. Среди россиян хавбек назвал шестерых экс-зенитовцев: Андрея Аршавина, Константина Зырянова, Александра Кержакова, Романа Широкова и Павла Погребняка.

«В Европе много классных игроков, но я бы выделил Криштиану Роналду, Деку, Халка, Тиагу и Дерлея», — также сказал Данни.

С Роналду, Деку и Тиагу Данни выступал за сборную Португалии, с Халком играл в «Зените», а с Дерлеем — в «Динамо».

В составе «Зенита» Данни играл с 2008 по 2017 год, а в 2018-м завершил карьеру футболиста в родном «Маритиму».