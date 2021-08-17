Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр возьмёт гражданство Казахстана, утверждает «Чемпионат». 26-летний экс-игрок олимпийской сборной Германии в ближайшее время станет футболистом «Спартака», а казахстанский паспорт позволит ему не считаться легионером в чемпионате России (игроки из стран ЕАЭС не считаются иностранцами).

Бауэр родился в Баден-Вюртемберге в семье казахстанских немцев. Профессиональную карьеру футболист начал в «Ингольдштадте», после чего выступал за «Вердер» и «Нюрнберг», а с 2019 по 2021 год защищал цвета тульского «Арсенала». На данный момент он остаётся свободным агентом. С 2015 по 2016 год Бауэр провёл 7 матчей за молодёжную и олимпийскую сборную Германии и принял участие в Олимпиаде-2016, где взял серебро.

В сезоне-2020/21 на счету Бауэра 22 матча и 1 гол в РПЛ.

Основное амплуа Бауэра — правый защитник. «Спартак» этим летом занимается поиском игрока на данную позицию.