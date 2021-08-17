Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сможет получить визу США, утверждает журналист Джон Вертхейм в Твиттере. Из-за проблем с выдачей виз спортсменка была вынуждена отказаться от участия в «Мастерсе» в Цинциннати, где получила 16-й номер «посева».

Сейчас ей планируют выдать специальную визу для людей с выдающимися способностями. Когда оформление документов будет закончено, Павлюченкова отправится в посольство США в Канаде, где она осталась после завершения турнира в Монреале. Если всё сложится удачно, Павлюченкова сможет сыграть на US Open.

Ранее американское консульство в Москве приостановило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических. Из-за этого, в частности, две российские легкоатлетки — Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова — рискуют пропустить этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

Павлюченкова завоевала золото Олимпиады в Токио в миксте, в паре с Андреем Рублёвым.