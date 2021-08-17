Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в команде Алла Шишкина высказала своё отношение к занятиям сексом перед стартами.

«Опиралась на исследования врачей, консультировалась с Денисом — нашим доктором, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Шишкиной. — Так вот научное сообщество говорит, что если тебе нужна взрывная сила — сексом надо заниматься. А если впереди длительная циклическая работа, то скорее нет. Но есть еще нюансы каждого организма. И нужно прислушиваться в первую очередь к себе. Если чувствуешь, что секс помогает, то вперед».

Алла Шишкина выигрывала три последних Олимпиады в групповых соревнованиях, включая Токио-2020. также на её счету 14 золотых медалей чемпионата мира и шесть побед на чемпионатах Европы. В августе 2021 года она была награждена Орденом Александра Невского.