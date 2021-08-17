Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет новый рекламный контракт с производителем энергетических напитков Gorilla Energy. Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин в Инстаграме. Российский боец смешанных единоборств заключит соглашение на 7 миллионов долларов (более 500 миллионов российских рублей по нынешнему курсу».

По словам Лазорина, в контракте будет учтена и команда Хабиба. О подписании соглашения будет объявлено 18 августа на пресс-конференции спортсмена.

Хабиб провёл в смешанных единоборствах 29 боёв, во всех одержал победы. Защитив свой титул в главном бою UFC 254 против Джастина Гэтжи 24 октября 2020 года, Хабиб объявил о завершении карьеры.