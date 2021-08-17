Следующее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдёт после ближайших матчей сборной России по футболу, сообщает ТАСС по ссылкой на члена исполкома, руководителя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича. Предыдущий раз исполком собирался 15 июля, на нём были подведены итоги сборной России на Евро-2020.

«На последнем исполкоме по дате следующего заседания было предложение провести его после отборочных игр сборной, — сказал Гершкович. — Конкретной даты пока нет, она уточняется. Естественно, пока и повестки заседания тоже не существует».

После июльского заседания исполкома генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в августе-сентябре РФС вернётся к обсуждению идей реформирования российского футбола, предложенных компанией Hypercube.

Точну дату Гершкович назвать не мог, по его словам, члены исполкома обычно получают повестку о заседании за две недели, а за неделю — материалы по повестке заседания.

Сборная России в сентябре проведёт три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне сыграют в Москве с Хорватией, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — снова в Москве с Мальтой.