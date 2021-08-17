Полузащитник «Монако» Александр Головин избежал серьёзной травмы и сможет сыграть в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтёра». Об этом сообщил его агент Олег Артёмов. 25-летний россиянин получил повреждение в матче второго тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1). После игры тренер монегасков Нико Ковач выразил опасение в связи с травмой хавбека и дал понять, что не готов рисковать его здоровьем, если Головин не будет готов.

«Будет он играть или нет, это решает главный тренер, — цитирует ТАСС Артемова. — Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре».

«Монако» сыграет с украинским «Шахтёром» в четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов. 17 августа на поле монегасков пройдёт первая игра, 25 августа в Украине состоится ответный матч.

Напомним, что в прошлом сезоне Головин пропустил весь первый круг из-за травмы в первом туре и вернулся на поле только в январе.

В нынешнем сезоне хавбек сборной России провёл за «Монако» четыре игры во всех турнирах и отличился в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты» (3:1).

Головин был вызван в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.