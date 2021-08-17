«Нижний Новгород» объявил о подписании канадского нападающего ганского происхождения Ричлорда Эннина. Форварду в сентябре исполнится 23 года. Он начинал карьеру в родном «Торонто», выступал за клубы итальянской серии D (четвёртый дивизион), а с 2019 года принадлежит юрмальскому «Спартак» из Латвии. Также он уходил в аренду в «Жальгирис» и «Томь». В последней канадец выступал под началом нынешнего главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.

«Я был счастлив, когда Александр Анатольевич пригласил меня в свою команду, — приводит официальный сайт «Нижнего» слова Эннина. — Ещё в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне».

В сезоне-2020/21 Эннин провёл 19 матчей и забил 4 мяча в ФНЛ в составе «Томи». По словам форварда, он надеется взять в «Нижнем Новгороде» номер 7.