Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина получила от мэра Сочи Алексея Копайгородского квартиру в подарок, сообщает официальный сайт администрации города. Российская теннисистка выиграла золото Рио-2016 в парном разряде с Екатериной Маккаровой, а также завоевала серебро Токио-2020 в миксте в паре с Асланом Карацевым.

«Для полноценного функционирования академии и подготовки будущих олимпийских чемпионов необходимо обустроить не менее десяти кортов на улице и в зале, а также разместить тренажерный зал и базу восстановления после усиленных тренировок спортсменов, — подчеркнула Веснина на встрече с главой администрации Сочи. — В планах создать академию, которая будет по всем параметрам подходить как для подготовки сборных команд нашей страны, так и для проведения международных соревнований».

Напомним, что Веснина как серебряный призёр Токио получит от государства 2,5 миллиона рублей. Также ей положены призовые от МОК.