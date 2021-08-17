Российский фигурист Александр Коровин поменял спортивное гражданство и в будущем будет выступать за Филиппины. Его партнёршей станет фигуристка Изабелла Гамес.

На официальной странице федерации фигурного катания Филиппин появился ролик с Изабеллой и Александром. Указано, что они будут представлять Филиппины в парном катании.

Ранее Изабелла Гамес выступала в паре с Давидом Александром Парадисом, пара даже принимала участие в чемпионате четырех континентов.

Александр Коровин до 2020-го года выступал в паре с Алисой Ефимовой. Лучший результат в паре с Алисой Ефимовой — 8-е место на чемпионате России, а также победа на Кубке России. Не так давно стало известно, что Ефимова сменит спортивное гражданство и будет выступать за Германию вместе с Рубеном Бломмартом.