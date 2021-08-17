Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что лыжница сборной России Юлия Ступак перенесла коронавирус в межсезонье.

Слова Вяльбе цитирует портал РИА Новости.

По словам президента ФЛГР, разные группы рассредоточены по местам и сейчас проводят тренировки в рамках подготовки к новому сезону. Вяльбе отметила, что заболело несколько лыжников в группе Олега Перевозчикова, и всех отправили со сборов домой, но это был не коронавирус.

«Были вопросы только по Юле Ступак, которая заболела ковидом дома и пропустила сбор. Но сейчас в порядке, чувствует себя хорошо, особых проблем нет», — сказала Вяльбе, добавив, что в обычном режиме тренируется и Сергей Устюгов, у которого были проблемы в прошлом сезоне.