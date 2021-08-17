Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо, что он может пропускать этапы Кубка мира, чтобы не заразиться коронавирусом и даже пропустить Олимпиаду.

Слова Вяльбе цитирует портал РИА Новости. Вяльбе отметила, что по разным поводам против Олимпиады выступают многие — кого-то не устраивают политические моменты, связанные с Китаем, кто-то возмущён ситуацией с COVID-19.

«Спортсмены всего мира тренировались и соревновались весь прошлый сезон, также прошла Олимпиада в Токио. Поэтому я считаю, что это всё из разряда «надо о себе напомнить». Клэбо просто решил о себе напомнить», — отметила Вяльбе, добавив, что приезд на Олимпиаду — это дело добровольное, однако для неё такие слова очень странны, ведь мир практически научился жить с этой болезнью.

«У нас есть вакцинация, кто-то уже повторно её делал, и ничего, живут. Тем более есть опыт чемпионата мира в Оберстдорфе, где Клэбо бегал и завоёвывал медали. А сейчас это выглядит как популизм», — сказала Вяльбе.