Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе второй ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто.

Слова Тарпищева цитирует портал «Чемпионат». В финальном матче Медведев в двух сетах обыграл американца Райлли Опелку. Счет по партиям 6:4, 6:3 в пользу Медведева.

«Медведев очень цельно провёл второй и третий сеты с Хуркачем, без спадов, и забирал всё на тай-брейке. В финале же с Опелкой мы увидели очень цельную игру от Даниила», — отметил Тарпищев, добавив, что сейчас он находится в форме и подходит в отличном состоянии к US Open.

«Медведев обрёл психологическую устойчивость, надеюсь, дальше будет не хуже», — сказал Тарпищев.

Напомним, Открытый чемпионат США по теннису состоится в сентябре 2021 года.