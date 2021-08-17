Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии игрока перед встречей с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

Слова агента цитирует агентство ТАСС.

«Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас всё в порядке, он готовится к игре», — сообщил Артемов.

Напомним, сегодня, 17 августа, на стадионе «Луи II» состоится первый матч «Монако» и «Шахтера» в рамках заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Прямую трансляцию матча можно найти здесь. Александр Головин попал в заявку на матч, однако появится ли он на поле, неизвестно.