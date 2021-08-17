В заявку на турнир по фигурному катанию СШОР «Воробьевы горы» попала 7-летняя московская фигуристка по имени Юна Ким.

Заявка соревнований была опубликована на портале «Спорт вокруг». Юна Ким будет принимать участие в соревнованиях по 3-му юношескому разряду. Родилась фигуристка в 2014 году. Сейчас она тренируется в спортивном клубе «Армия фигурного катания». Соревнования состоятся в Москве с 18 по 21 августа.

Вполне вероятно, что юная спортсменка была названа в честь южнокорейской фигуристки Юны Ким, которая завершила спортивную карьеру в 2014 году. Юна Ким является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и серебряным призером Олимпиады: первой она стала на играх в Ванкувере, второй — в Сочи.