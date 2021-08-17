Российский боец ММА, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о подготовке к бою-реваншу против чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга.

Слова Яна цитирует пресс-служба клуба «Архангел Михаил». По словам бойца, к концу августа он выйдет в активную фазу подготовки к бою.

«Уже абстрагируемся, полноценно будем готовиться. Контракт пока не подписан, но руководство UFC и матчмейкеры уже приняли решение, что поединок будет в Абу-Даби», — отметил Ян, добавив, что все СМИ уже трубят о будущем поединке, так что это не конфиденциально.

«Формальность осталась – контракт. Тогда и будет подтверждение», – добавил Ян.

Поединок-реванш Стерлинг – Ян запланирован на 30 октября, в это время в Абу-Даби пройдет турнир UFC 267.