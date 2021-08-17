Российский полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили может сменить клуб и перейти в «Локомотив».

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, «Локомотив» проявляет интерес к Марадишвили, отступные в контракте игрока составляют 10 миллионов евро. Нынешний контракт Марадишвили с ЦСКА заключён до 2025 года.

В СМИ также отмечают, что представитель Марадишвили, его отец, на данный момент недоволен условиями действующего контракта с ЦСКА. Зарплата полузащитника на данный момент составляет около 300 тысяч евро.

Сейчас Константину Марадишвили 21 год, он является воспитанником академии ЦСКА, за основную команду выступает с 2019 года. С 2020 года он вызывается в молодёжную сборную Росси по футболу.