Бразильский защитник турецкого «Галатасарая» Маркан может перейти в петербургский «Зенит».

Информацию об этом сообщает Radyo Gol. По данным СМИ, «Зенит» возобновил переговоры по трансферу защитника из «Галатасарая». Ранее петербуржцы уже пытались приобрести Маркана, однако турецкий клуб запросил за игрока 12 миллионов евро. «Зенит», в свою очередь, был готов заплатить лишь 8 миллионов евро.

Не так давно Маркан стал участником неприятного инцидента на футбольном поле. В матче 1-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гиресунспором» Маркан поссорился с одноклубником, турецким хавбеком Керемом Актюркоглу, а затем дважды ударил его по лицу. Арбитр встречи показал Маркану прямую красную карточку после того, как рассмотрел инцидент на VAR.