Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала о том, когда она вернется к тренировкам и планирует ли выступать на Олимпиаде в Париже.

Слова Мельниковой цитирует агентство ТАСС.

«Я планирую поехать 26 августа на базу, пока планирую начать тренироваться, но не знаю, как пойдет», — отметила Мельникова, добавив, что до чемпионата мира по спортивной гимнастике остался всего месяц. Также гимнастка отметила, что не исключает своего выступления на Олимпийских играх в Париже.

«Вообще мне бы очень хотелось, но буду отталкиваться от здоровья. Пока буду тренироваться, но не знаю пока, на каком уровне», — сказала спортсменка, добавив, что она еще не отдохнула от Олимпиады в Токио.