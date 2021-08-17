Отец полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили и представитель его интересов Коба Марадишвили отреагировал на слухи в СМИ о том, что он недоволен контрактом сына.

Сегодня портал «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе к Марадишвили со стороны «Локомотива» и недовольстве отца футболиста нынешним соглашением с ЦСКА.

«Информация о том, что я недоволен контрактом Марадишвили с ЦСКА, не соответствует действительности. Останется ли Константин в ЦСКА? Эти вопросы надо адресовать Роману Бабаеву», — цитирует слова Марадишвили-старшего Sport24.

По словам отца, на данный момент Константин — игрок ЦСКА и он доволен положением в армейском клубе.

Напомним, в сезоне-2021/22 Константин Марадишвили провёл 2 матча за команду и забил один мяч.