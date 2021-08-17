Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о выступлении российских спортсменов на Летних Олимпийских играх в Токио.

В интервью РИА Новости Вяльбе отметила, что ей удалось не все посмотреть на Олимпиаде, но все что хотела, она увидела в том числе и в записи.

По мнению Вяльбе, российские спортсмены выступили отлично, хотя не было ни одного золота в игровых видах.

«Болели за Машу Ласицкене всей семьёй, думаю, ей Героя России можно давать. Учитывая, в какой ситуации находится наша лёгкая атлетика, она себя показала большим молодцом», — сказала Вяльбе.

Напомним, Мария Ласицкене выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту, показав свой лучший результат в сезоне.