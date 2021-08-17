Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал о том, как к нему обращались по поводу трансфера Хвичи Кварацхелия.

В интервью Sportbox.ru Нигматуллин отметил, что по поводу трансфера Кварацхелия ходило много разговоров, но его никто не купил.

«По поводу Хвичи ко мне лично прошлым летом обращались люди из «Наполи». В том числе чемпион мира-2006 в составе сборной Италии. Но «Рубин» выставил слишком большой ценник — 20 миллионов евро», — отметил эксперт, добавив, что после этого все быстро заглохло.

По словам Нигматуллина, он бы рекомендовал Хвиче перейти не в чемпионат Италии, а в чемпионат Германии. «Например, в дортмундскую «Боруссию». Она ему больше подходит», — отметил эксперт.

Напомним, сейчас Хвича Кварацхелия остается в «Рубине». Им интересовался ряд европейских клубов.