Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной натурализации защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

Слова Колоскова цитирует портал Sport24. По словам эксперта, самая проблемная позиция в сборной — это центр защиты, а Жиго — качественный игрок, который давно выступает с Георгием Джикией.

«Я принципиальный противник натурализации, в данном случае я поддерживаю такое решение в интересах сборной. Уже есть Фернандес, почему не заявить и Жиго?», — отметил Колосков, добавив, что это вынужденная мера, поскольку на уровне национальной команды нет центральных защитников кроме Джикии.

«Кого ни ставь — не уровень национальной команды. Поэтому я приветствую натурализацию Жиго. Я бы еще и Барриоса с Азмуном взял в сборную, но они уже заиграны, к сожалению», — сказал Колосков.