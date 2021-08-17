Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал большое обращение к поклонником на фоне слухов об уходе из туринского клуба.

В своем «Инстаграме» Роналду написал, что его девиз с начала карьеры — это меньше слов и больше дела, однако сейчас он должен изложить свою позицию.

«Легкомысленное освещение моего будущего в средствах массовой информации является неуважением ко мне и ко всем клубам, вовлеченным в эти слухи. Моя история в мадридском «Реале» уже написана», — отметил Роналду, добавив, что в последнее время в СМИ часто появлялись публикации, которые связывали его имя с разными клубами, однако никто не попытался выяснить истину.

«Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное — это просто разговоры», — написал Роналду.