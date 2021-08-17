Переход экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во французский клуб «Пари Сен-Жермен» принес знаменитому басктеболисту Майклу Джордану около 6 миллионов евро.

Информацию об этом утверждает издание A Bola.

Согласно материалу издания, бренд Майкла Джордана Air Jordan является одним из партнеров «ПСЖ» и получает пять процентов с каждой официальной продажи футболки клуба. За одну неделю бренд заработал 6 миллионов евро с продаж футболок с фамилией Лионеля Месси.

Напомним, аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с клубом на прошлой неделе и пока не дебютировал за «ПСЖ» в официальных матчах. Он будет выступать за «ПСЖ» под 30-м номером, ранее такой же номер был у Месси и в «Барселоне» в начале его карьеры.