Норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка Тириль Экхофф высказалась о своих ожиданиях от Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Слова Экхофф цитирует портал NRK.

«Олимпиада – важная цель, но в то же время я понимаю, что в Пекине будут совсем другие условия. И думаю, это будет чем-то вроде «биатлонного бинго», — сказала норвежка.

По мнению Экхофф, всё, что она может сделать, это максимально подготовиться к гонкам, насколько это вохможно.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в феврале 2022 года. Тестовых соревнований на олимпийских лыжных и биатлонных трассах в 2020 и 2021 году не проводилось, поэтому спортсмены пока не знают, к чему именно им нужно готовиться.