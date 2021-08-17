Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Баварии».

В первом тайме счет удалось открыть «Баварии»: отличился Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри. Затем в начале второго тайма мюнхенцы увеличили преимущество: гол забил Томас Мюллер.

«Боруссия» сумела отыграть один мяч — ударом из-за штрафной гол забил Марко Ройс. После этого «Бавария» подловила соперника на ошибке (плохой пас Мануэля Аканджи) и Роберт Левандовски забил второй мяч в этой встрече.

Отметим, в прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии, а дортмундская «Боруссия» стала обладателем Кубка Германии.