Главные новости с футбольных полей, ледовых катков и теннисных кортов — в традиционном дайджесте главных событий дня за 17 августа от Nevasport:

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии

Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Баварии». В составе «Баварии» дважды отличился Роберт Левандовски и еще один мяч забил Томас Мюллер. Единственный мяч в составе «Боруссии» забил Марко Ройс.

Самоделкина, Акатьева, Ковалев выступят на домашнем этапе ЮГП в Красноярске

Стал известен список российских фигуристов, которые заявлены для участия в 4-м этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске. Турнир пройдет с 15 по 18 сентября. В женском одиночном катании Россию будут представлять Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина и Анастасия Зинина.

«Зенит» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

«Зенит» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу судейства в матче четвёртого тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1), сообщает ТАСС со ссылкой на главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Александрова проиграла американке Брэди на старте турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пройти барьер первого круга турнира в Цинциннати. Россиянка в двух сетах уступила представительнице США Дженнифер Брэди — 3:6, 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 24 минуты.

34 футболиста задержаны после массовой драки на турнире дворовых команд в Москве

34 футболиста были задержаны полицией на турнире дворовых команд в Москве, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Причиной стала массовая драка, которая началась после фола одного из игроков.