Футбольный клуб «Монако» с минимальным счетом уступил донецкому «Шахтеру» в первом матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинской команды .Главным арбитром встречи был нидерландец Данни Маккели.

В первом тайме счет был открыт уже на 19-й минуте. Отличился бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо. Больше команды голов в этой встрече не забили.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был выпущен на поле с первых минут игры, сыграл 60 минут и был заменен на француза Софьяна Диопа.

Ответный матч этих команд состоится через неделю, 25 августа, на стадионе в Харькове.