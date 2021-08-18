Французский «Пари Сен-Жермен» не планирует начинать переговоры с мадридским «Реалом» или любым другим клубом о переходе Килиана Мбаппе в лето 2021 года.

Информацию об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Игрок твердо намерен покинуть клуб, по данным СМИ, он уже попросил президента «ПСЖ» продать его «Реал», однако цель клуба — убедить игрока остаться в команде.

«Реал», в свою очередь, внимательно следит за всем, что происходит в «ПСЖ», и имеет на руках готовое предложение по трансферу Мбаппе. Оно составляет около 150 миллионов евро и будет применено, если «ПСЖ» вдруг согласится вести переговоры.

Напомним, текущий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» заключен всего лишь до лета 2022 года, и футболист не смешит его продлевать. В сезоне-2020/21 Мбаппе забил 42 мяча в 47 матчах за «ПСЖ».