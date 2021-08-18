Петербургский СКА сегодня, 17 августа, сыграет с казанским «Ак Барсом» в рамках предсезонного турнира TANECO Кубок чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Татнефть Арена» в Казани. Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Помимо ХК СКА и «Ак Барса» в турнире также принимают участие магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Их матч также состоится сегодня, но в 13:00 по московскому времени.

В рамках турнира каждая команда сыграет На 19 августа назначена встреча ХК СКА с «Салаватом Юлаевым», а на 21 августа — игра СКА — «Металлург» Магнитогорск. Все игры состоятся на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.