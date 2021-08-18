Российская фигуристка, призер Универсиады в Красноярске Станислава Константинова рассказала о том, как справляется с компульсивным перееданием.

В своем «Инстаграме» Константинова устроила сессию вопросов-ответов на тему питания, и один из вопросов подписчиц был посвящен компульсивному перееданию. Спортсменка отметила, что у нее тоже такое бывает, но она с этим борется.

«1. Стараюсь предотвратить: для начала, есть в течение дня, высыпаться 8 часов. 2. Стараюсь не делать себе запретов на продукты. 3. Занимаю себя делом, звоню маме/подруге», — написала Константинова.

Напомним, сейчас Станислава Константинова тренируется в СШОР «Москвич» в группе Виктории Буцаевой. Ранее спортсменка занималась в академии «Ангелы Плющенко» у Александра Волкова и в петербургской СШОР у Валентины Чеботаревой.