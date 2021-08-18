Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу команды в Суперкубке Германии.

Слова Нагельсманна цитирует официальный сайт «Баварии». По словам тренера, «Бавария» хорошо защищалась, особенно в первом тайме. «Мы были невероятно агрессивны, имели хорошие, высокие мячи и три огромных шанса. Лидерство было заслуженным», — отметил Нагельсманн, добавив, что ожидаемо во втором тайме «Боруссия» оказала большее давление.

«В целом для нас это была абсолютно заслуженная победа. Для меня важно, что титул — это награда за прошедший сезон, и она принадлежит Ханси Флику и команде», — сказал Нагельсманн.

Напомним, «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» со счетом 3:1, автором дубля и голевой передачи стал форвард Роберт Левандовски.