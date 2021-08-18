Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о выступлении Симоны Байлз на летней Олимпиаде в Токио и влиянии состояния Байлз на итоги соревнований.

«Выскажу сугубо личное мнение, но я думаю, что это – её закат. И на бревне мы это уже увидели. Хотя, разумеется, с Байлс в её лучшем состоянии нам было бы трудно соревноваться», — заявила Родионенко в интервью официальному сайту Олимпийского комитета России, подчеркнув, что ей хотелось бы говорить не об американской гимнастке, а о перспективах российских спортсменов.

Напомним, Симона Байлз завоевала серебро в командных соревнованиях и бронзу на бревне на Олимпиаде в Токио. Абсолютное первенство и остальные соревнования в отдельных видах Симона пропустила.