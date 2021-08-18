Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл клинику по пересадке волос в Марбелье, Испания.

Новая клиника была открыта в сотрудничестве с компанией Insparya. Как сообщает пресс-служба компании, в клинике будут работать около 100 специалистов, для них построено 15 операционных кабинетов.

Каждая процедура в новой клинике занимает около 6 часов. Её стоимость составляет от 4600 до 8200 евро.

Также отмечается, что Криштиану Роналду уже владеет половиной мадридского филиала клиники по пересадке волос.

Напомним, ранее Криштиану Роналду сделал заявление относительно своей будущей карьеры. Футболист отметил, что его история в мадридском «Реале» уже написана, а также пресек спекуляции вокруг его имени.