Нидерландское издание Voetbal International опубликовало информацию о причинах конфликта хавбека «Краснодара» Тонни де Вильены с клубом.

Как стало известно СМИ, в летнее трансферное окно Тонни де Вильена планировал покинуть клуб, однако его не отпустили. Контракт Вильены с «Краснодаром» заключён до 2024 года, но сообщается, что у игрока была договорённость с руководством: его отпустят спустя два года после подписания контракта, если по нему будут предложения.

Интерес к покупке Вильены проявляли французский «Ренн» и испанский «Реал Бетис», однако российский клуб отказался от продажи футболиста. Последний матч «Краснодара» Вильена пропустил «по дисциплинарным причинам».

Напомним, Вильена перешел в «Краснодар» из «Фейенорда» в 2019 году, сумма трансфера составила 9 миллионов евро.