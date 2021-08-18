Российский нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о том, как уходил из петербургского СКА и оказался в «Амуре».

Слова Якупова цитирует портал Metaratings.ru.

«Я был готов идти на понижение зарплаты, но со мной в СКА никто не разговаривал. Когда СКА захотел меня обменять, «Авангард» сразу включился в переговоры», — отметил Якупов, добавив, что не может понять того факта, что его не отпустили в «Авангард», хотя клуб был в нем заинтересован.

По словам хоккеиста, в итоге все прошло хорошо, но для этого пришлось сделать два шага назад. «Точнее, к сожалению, эти шаги сделали за меня», – сказал Якупов.

Напомним, Наиль Якупов перешел из СКА в «Амур», однако затем через несколько месяцев стал игроком «Авангарда».