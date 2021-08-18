Южнокорейский бейсболист, имя которого не разглашается, был оправдан после предъявления обвинений в употреблении допинга.

Информацию об этом сообщает Yonhap. По данным издания, Корейское антидопинговое агентство (KADA) сообщило о решении по игроку в клуб и лигу.

В июне 2021 года игрок команды Doosan Bears получил обвинение в употреблении стимулятора «меклофеноксат». В некотором количестве этот препарат содержится в отдельных косметических средствах — лосьонах, шампунях, солнцезащитных кремах.

Игрок подал апелляцию, а его адвокаты привели в пример прецедент американского бойца ММА Роба Фронта, который был оправдан USADA по аналогичному делу с тем же препаратом. Боец оправдался тем, что допинг попал в его организм с солнцезащитным кремом.