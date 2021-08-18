Гран-при Японии в рамках чемпионата Формулы-1 официально не состоится в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Отмечается, что решение об отмене этапа в Японии приняли организаторы в связи с пандемией коронавируной инфекции и ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Проведение Гран-при Японии было запланировано на 8-10 октября, однако в последние дни в стране резко увеличилось число заболевших COVID-19, в некоторых районах страны был введен режим чрезвычайного положения. Рост случаев начался после проведения в Японии Летних Олимпийских игр.

В 2021 году уже отменяли отдельные Гран-при в связи с коронавирусом, ранее был отменен старт в Сингапуре.

Ближайший этап чемпионата согласно календарю — Гран-при Бельгии.