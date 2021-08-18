Врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский больше не будут работать со сборной России по футболу.

Об этом сообщает портал Sport24. По данным СМИ, Безуглов и Бутовский покинули медицинский штаб сборной России по футболу. Кто придет на их место, издание не сообщает.

Эдуард Безуглов работал в качестве врача сборной России по футболу с 2012 года, сейчас ему 29 лет. Ранее 30 июля Эдуард Безуглов возглавил медицинский департамент ЦСКА. Также Безуглов сотрудничал с многими другими российскими спортсменами, например, работал над восстановлением прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

Михаил Бутовский работал с футболистами сборной России с 2014-го года. Ранее он работал и в клубном футболе, был врачом в московских клубах ЦСКА и «Спартак».