Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, хотелось ли ей бросить спорт.

В интервью журналу GQ Туктамышева отметила, что никогда не хотела закончить с фигурным катанием.

«Я 20 лет катаюсь — и мыслей бросить спорт у меня не было. Были тяжёлые моменты, когда я не могла дойти до призовых мест на чемпионатах», — сказала фигуристка, добавив, что любит челленджи, и в сложных ситуациях ей интересно узнать, как у нее получится из них выбираться.

По словам Туктамышевой, ее главная мотивация — доказывать, что карьера фигуристки в 20 лет не заканчивается, показывать это другим спортсменам, чтобы они не опускали руки. «Мне всегда было интересно, что еще мой организм может выдержать», — сказала фигуристка, добавив, что желание доказывать в ней сильнее, чем спады, которые бывают.