Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, какой вид фигурного катания ей нравится больше всего.

«Мне больше нравится мужское катание, на мужчин всегда интереснее смотреть. Там больше прыжков, больше интриг. А если мужчина харизматичный — то тогда вообще до мурашек пробирает», — рассказала Туктамышева в интервью GQ.

Также фигуристка рассказала, как она относится к победам. «Победа всегда приятна, но главное на соревнованиях — показать все, что ты умеешь. И самое крутое в любой победе — это понимание того, что все усилия были не зря», — подчеркнула Туктамышева.

Напомним, ранее стало известно, под какую музыку будет выступать в олимпийском сезоне Елизавета Туктамышева.