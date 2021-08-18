Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров в паре с Дмитрием Рыловым Аполлинария Панфилова ответила на вопрос подписчика по поводу работы с тренером Павлом Слюсаренко.

В своем «Инстаграме» Панфилова устроила серию вопросов-ответов в «сторис». Один из подписчиков задал фигуристке вопрос: «Ваш тренер теперь с Тутберидзе работает? Он бросил вас на произвол судьбы?».

Панфилова написала: «Нас никто не бросал на произвол судьбы. Павел Сергеевич в Перми. Прочитайте интервью Максима Транькова, там все подробно рассказано».

Напомним, Павел Слюсаренко действительно начал сотрудничество с группой Этери Тутберидзе относительно пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В частности, тренер сопровождал фигуристов на соревнованиях в США Cranberry Сup.