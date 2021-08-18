Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прекратит работу в команде из-за разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчётов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА. В сборной России 29-летний специалист работал на протяжении девяти лет. Также Безуглов сотрудничал с многими другими российскими спортсменами, например, работал над восстановлением прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

Медицинский штаб сборной России также покинул Михаил Бутовский, работавший в команде с 2014 года.