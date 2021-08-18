Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев может стать игроком бельгийского «Зюлте-Варегема».

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. Как стало известно СМИ, у Игнатьева есть вариант с арендой в «Урал», но переговоры пока приостановлены.

«Нападающий предпочёл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма», — цитирует портал слова источника.

Отметим, в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Иван Игнатьев провел два матча и не забил ни одного мяча. Также один раз он вышел на поле в Лиге конференций, но результативными действиями не отметился.