Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в первом матче с донецким «Шахтером» в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба клуба, лучшего игрока определяли болельщики команды. За Головина проголосовали 33% опрошенных.

Напомним, «Монако» потерпел поражение от «Шахтера» со счетом 0:1, единственный мяч на 19-й минуте встречи забил Педриньо. Игра проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 60 минут, затем его заменил Софьян Диоп.

Ответная встреча состоится на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.