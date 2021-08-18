Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», футболист может покинуть стан «железнодорожников» уже в это трансферное окно. «Локомотив» пока не достиг успеха на европейском трансферном рынке, поэтому рассматривает вариант с подписанием Константина Марадишвили из ЦСКА. «Армейцы» в свою очередь заинтересованы в приходе Миранчука, так как могут потерять Николу Влашича.

Источник уточняет, что на данный момент стороны прорабатывают перспективные варианты, никаких конкретных договоренностей пока нет.

Напомним, 25-летний Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013-го года, в 2016-м он уходил в аренду в эстонскую «Левадию».